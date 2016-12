Bambini: una bella dormita previene obesità e malattie

07:00 - Dormire le giuste ore di sonno protegge adulti e bambini da numerosi disturbi. Ma soprattutto per questi ultimi il riposo è cruciale per la loro salute fino all'età adulta. Per la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) "il sonno è un processo fondamentale nella vita di ogni individuo e in età pediatrica contribuisce alla salute e alla crescita del bimbo. È recente l'ipotesi di una possibile associazione tra ridotta durata del sonno ed obesità".

Rispetto a qualche anno fa, oggi i bambini dormono meno: i cambiamenti dello stile di vita e gli impegni della famiglia legati agli orari di lavoro hanno fatto diminuire sensibilmente le ore di sonno anche per i più piccoli. La National Sleep Foundation ha stimato negli Stati Uniti un piccolo esercito di "short sleeper": il 17-18% degli adulti dorme meno di 6 ore a notte, il 45% degli adolescenti dorme meno di otto ore e un ulteriore 31% riposa tra le otto e le nove ore a notte.



I bambini che non raggiungono le necessarie ore di sonno non vanno solo incontro ai classici sbalzi di umore, irritabilità e difficoltà di concentrazione. "La durata del sonno sembra essere associata a patologie croniche: non solo obesità ed insulino-resistenza ma anche diabete mellito di tipo 2, disturbi cardiovascolari ed aumentata mortalità" è lo sconfortante scenario spiegato dal dottor Paolo Brambilla, Coordinatore Gruppo di lavoro della SIPPS. Al contrario, ogni ora di sonno in più sembra che faccia diminuire il rischio obesità del 9%.



Ma come si spiega l'associazione tra diminuzione delle ore di sonno ed aumentato rischio di obesità? I meccanismi in gioco sono diversi: chi dorme meno ha generalmente più appetito causato da un'alterazione dei neuropeptidi coinvolti nella regolazione dell'appetito stesso. Inoltre ha più tempo a disposizione per assumere cibi calorici nell'arco della giornata e la stanchezza derivata dalla privazione di sonno ostacola una sufficiente attività fisica.



I pediatri raccomandano ai genitori di educare i propri figli fin da piccoli ad un corretto stile di vita, che riguarda non solo le scelte alimentari e un'adeguata attività fisica ma anche un'abitudine regolare al sonno. Le ore indispensabili per i bambini variano con l'età: i minori di 5 anni dovrebbero dormire almeno 11 ore, i bambini tra i 5 e i 10 anni di età almeno 10 ore, mentre si scende a 9 per i maggiori di 10 anni. A fini preventivi è importante anche la regolarità del sonno, oltre alla durata