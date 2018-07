Arredo: tanti cuscini colorati per la casa d estate

Se il budget è ai minimi termini, ma la voglia di allegria è tanta, arredare la casa d'estate è facile e divertente: bastano tanti cuscini dalle tinte forti e decise , per regalare un' energia nuova all'ambiente domestico. Ecco tante idee per il soggiorno , il giardino o la camera da letto . Unico requisito: lasciamo libera la fantasia !

E' inutile negarlo: l'euforia per la bella stagione pervade ogni nostra attività: e così, se anche il mangiare diventa più bello se possiamo gustare una cena o anche solo una merenda all'aperto, se arredare la terrazza con fiori e piante diventa un passatempo che piace alle donne quanto ai signori, così anche qualche piccolo segno di allegra energia lo possiamo lasciare posizionando qua e là un cuscino, o più d'uno, che richiami i colori forti e decisi dell'estate.



Via libera quindi alle tonalità vitaminiche come il giallo e l'arancio, ma vanno benissimo anche i blu e i verdi se richiamano i toni del mare.

Piacciono i tessuti grezzi, ma vanno benissimo anche i cotoni leggeri e le sete cangianti, magari di qualche stoffa dal sapore etnico acquistata in qualche viaggio passato.



Sì anche ai fiori, che rallegrano anche le case più minimaliste, ma che sono perfetti anche abbinati alle righe per sedute che vogliono stupire con eleganza.