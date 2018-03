Tendenze: tante idee per arredare la terrazza Istockphoto 1 di 19 Istockphoto 2 di 19 Istockphoto 3 di 19 Istockphoto 4 di 19 Istockphoto 5 di 19 Istockphoto 6 di 19 Istockphoto 7 di 19 Istockphoto 8 di 19 Istockphoto 9 di 19 Istockphoto 10 di 19 Istockphoto 11 di 19 Istockphoto 12 di 19 Istockphoto 13 di 19 Istockphoto 14 di 19 Istockphoto 15 di 19 Istockphoto 16 di 19 Istockphoto 17 di 19 Istockphoto 18 di 19 Istockphoto 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Arredo per il terrazzo o per il balcone di casa: ci piace così tanto l'idea di stare all'aria aperta che anche se la metratura è minima, non vogliamo rinunciare a un angolo all'insegna dello star fuori.



Evviva il fai da te: se il budget che abbiamo a disposizione è molto piccolo, al limite dello zero, per arredare il terrazzino possiamo fare ricorso ai bancali dei magazzini. Utilizzati come tavolini o come sedute, potremo ingentilirli con cuscini in tinta unita o in fantasia e dipingerli come più ci piace. Se il bricolage è il nostro hobby, abbiamo trovato come passare un po' di tempo facendo lavoretti che riempiranno di soddisfazione. Il portafoglio ringrazia.



Romanticismo, perchè no? Un classico per ogni ambiente, anche per i più moderni: sedute e tavolini in ferro battuto. Graziosi con i fiori, sono perfetti per prendere un caffè o una bibita senza occupare troppo spazio. Se poi ci stufiamo del colore, accettano di buon grado di soddisfare la nostra voglia di novità lasciandosi dipingere nelle tinte più svariate. Una soluzione ideale anche per i meno design addicted tra noi.



Senza soluzione di continuità: nelle abitazioni più moderne, non esiste soluzione di continuità tra interno ed esterno. Ecco che il living diventa un tutt'uno con la terrazza, dove ampie finestrature regalano prospettive inusuali. In questo caso l'arredo per l'esterno potrà essere il medesimo che abbiamo all'interno dell'ambiente domestico: sedute in polipropilene o nei nuovissimi materiali che, oltre a forme sinuose, hanno dalla loro la scelta di materiali dalla durata lunghissima.



Parola d'ordine: relax! se lo spazio è limitato, ma non vogliamo assolutamente rinunciare a qualche minuto solo per noi, in totale relax e senza pensieri, ricorriamo a dondoli appesi. A metà tra una altalena di antica memoria e un nido riparato da rumori e distrazioni, la cesta che riempiremo di cuscini sarà il massimo. Questo dondolo è così comodo che sarà ambitissimo, quindi se in casa siamo più di uno prepariamo una lista: difenderemo il nostro turno ed eviteremo litigi. Buon riposo!