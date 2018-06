Arredo: ti piace il giallo? Istockphoto 1 di 22 Istockphoto 2 di 22 Istockphoto 3 di 22 Istockphoto 4 di 22 Istockphoto 5 di 22 Istockphoto 6 di 22 Istockphoto 7 di 22 Istockphoto 8 di 22 Istockphoto 9 di 22 Istockphoto 10 di 22 Istockphoto 11 di 22 Istockphoto 12 di 22 Istockphoto 13 di 22 Istockphoto 14 di 22 Istockphoto 15 di 22 Istockphoto 16 di 22 Istockphoto 17 di 22 Istockphoto 18 di 22 Istockphoto 19 di 22 Istockphoto 20 di 22 Istockphoto 21 di 22 Istockphoto 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Si abbina facilmente a bianco, nero, alle tonalità calde del grigio e alle sfumature dei colori neutri, ma ricorda i colori del mediterraneo se affiancato alle infinite tonalità di blu del mare: il giallo è allegro, energetico e di tendenza.

Ecco come portare un po' di estate in casa anche con un budget piccolissimo, ma con tanta fantasia.



Sui cuscini: abbinare cuscini in tinta a quelli che già abbiamo è facile e divertente. A righe, a pois o con motivi geometrici: non abbiamo che l'imbarazzo della scelta.



Sul pavimento: un tappeto giallo da stendere davanti al divano o in mezzo alla stanza è ottimo per delimitare gli spazi e per regalare calore anche alle piastrelle più anonime.



Sulle finestre: una tenda leggera gialla è il miglior modo per restituire un po' dei raggi solari anche all'interno delle mura di casa. Facili, impalpabili, costano davvero molto poco e sono di grande effetto.



Per sederci: i divani di tendenza sono gialli e in materiali differenti: sì a velluto, fibre naturali e pelle, magari ricordando un po' i chester in chiave modernissima. Da appoggiare a partei color del mare o anche grigie, per regalare allegria ad ambienti dalla vocazione austera. Poco spazio e budget ai minimi termini? Basta anche solo una poltrona di recupero da rivestire con tessuti dal color oro per impreziosire anche il più piccolo spazio.



Per i cibi: anche nella cucina bianca un alettrodomnestico giallo fa la differenza. Il frigorifero giallo, per essempio, rompe lo schema e con la sua importante presenza attira su di sè gli sguardi anche dei meno affamati.



Nei vasi: i fiori gialli sono meravigliosi e non possono mancare negli ambienti di chi desidera l'allegria nel centro tavola o sul comodino. Narcisi, rose, girasoli, margherite: qui davvero non ci sono limiti, ma solo il desiderio di circondarsi di profumi ed essenze.



Sopra il letto: un pannello giallo appeso come testiera o decorazione, fa subito estate. proviamo anche nei corridoi o sulle pareti della cucina per un risultati davvero sorprendente. Per i più sportivi l'idea furba: una bici anche vecchissima da mettere in bella mostra sopo aver dipinto di giallo le gomme o la sella.



In tavola: diamo una sferzata di energia ai nostri pranzi con piatti e stoviglie gialli da abbinare a tovagliette blu cobalto o turchese. Poca spesa e tanta resa: meglio di così!