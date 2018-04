Arredo: si fa presto a dire comodino Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 2 di 17 Istockphoto 3 di 17 Istockphoto 4 di 17 Istockphoto 5 di 17 Istockphoto 6 di 17 Istockphoto 7 di 17 Istockphoto 8 di 17 Istockphoto 9 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Quando il budget scarseggia e la fantasia al contrario abbonda, possiamo unire le due cose per ottenere risultati davvero molto soddisfacenti.

Il comodino affianco al letto è incredibilmente utile; se però le metrature della stanza non consentono grandi spazi da dedicare, possiamo ricorrere a diversi accorgimenti.



Si accomodi, prego: due sedie che avanzano dalla cucina della nonna, o recuperate al mercatino delle pulci, saranno perfette come comodini. Non ci piace il colore? Mano a pennelli e carta a vetro: originalità e fantasia sono le parole d'ordine per chi non vuole smettere di osare.



Scaffali, che passione: scaffalature facili da montare e dal costo davvero ridottissimo sono perfette per accogliere libri e oggetti, diventando anche un ulteriore estensione dell'armadio. Sistemate di fianco al letto saranno perfette come comodini dal design moderno e dal costo irrisorio.



Dal cucito con amore: svuotando la casa della nonna abbiamo trovato una vecchia scatola da cucito? Ecco un valido motivo per non disfarsene: sarà l'ideale per avere un comodino ove appoggiare l'abat jour e riporre bijoux e oggetti che non sapermmo dove lasciare.



Viva la frutta: le cassette di legno di frutta e verdura sono perfette per essere riutilizzate nella nostra stabnza da letto. Grezze o con una mano di vernice, non solo sono a costo praticamente zero, ma possono essere personalizzate con i colori che più ci piacciono ed essere sostitute senza sensi di colpa.



Lettura, mai senza: se la nostra casa trabocca di volumi, due nicchie ai lati del letto potrenno assolvere al compito di libreria aggiuntiva e potranno essere adoperati come comodini. Alla fantasia non c'è limite, ricordiamolo!