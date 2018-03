Arredo, è Art Decò mania

Istockphoto 1 di 36 Istockphoto 2 di 36 Istockphoto 3 di 36 Istockphoto 4 di 36 Istockphoto 5 di 36 Istockphoto 6 di 36 Istockphoto 7 di 36 Istockphoto 8 di 36 Istockphoto 9 di 36 Istockphoto 10 di 36 Istockphoto 11 di 36 Credit Mauro Polloni 12 di 36 Istockphoto 13 di 36 Istockphoto 14 di 36 Istockphoto 15 di 36 Istockphoto 16 di 36 Istockphoto 17 di 36 Istockphoto 18 di 36 Istockphoto 19 di 36 Istockphoto 20 di 36 Istockphoto 21 di 36 Istockphoto 22 di 36 Istockphoto 23 di 36 Istockphoto 24 di 36 Istockphoto 25 di 36 Istockphoto 26 di 36 Istockphoto 27 di 36 Istockphoto 28 di 36 Istockphoto 29 di 36 Istockphoto 30 di 36 Istockphoto 31 di 36 Istockphoto 32 di 36 Istockphoto 33 di 36 Istockphoto 34 di 36 Credit Mauro Polloni 35 di 36 Istockphoto 36 di 36 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Art déco: col mobilio che si ispira ai rinnovati fasti dell'ebanisteria parigina, con il ferro battuto e gli oggetti in metallo, reso ancor più duro dalle linee decise che delimitano fermamente lo spazio, con le lacche e i delicati oggetti in vetro, con i suoi orologi e la gioielleria della Belle Epoque, è uno stile assolutamente inconfondibile.



Caratterizzato dall'uso massiccio di forme a zigzag o a scacchi, da fiori e ventagli, oggi ritrova una sua dimensione moderna e contemporanea nelle case che occhieggiano al vintage, ma che non indulgono a effetti nostalgici e retrò.



Con le sue forme classiche e simmetriche e le geometrie nette l'Art Déco regala nuovo slancio a oggetti ed arredi, caratterizzati da eleganza e accuratezza e resi preziosi dalla scelta dei materiali: lacca, legno intarsiato, acciaio, alluminio, vetro colorato.



Che si tratti di una poltrona o di una lampada, delle geometrie dei pavimenti o delle ringhiere delle scale, di vecchie consolle ridipinte in colori vivaci cui accompagnare lampade in acciaio, dei sofà che richiamano la dolce indolenza delle signore nei salotti borghesi e che oggi, grazie a tessuti cangianti, diventano portagonisti nei living, la tendenza arredo è ispirata proprio all'Art Decò.



Piacciono i mix che alleggeriscono e nello stesso tempo caratterizzano le stanza: la carta da parati nella camera da letto richiama i motivi a ventaglio e si rispecchia nelle lampade, l'essenzialità dello studio da lavoro che si rifà alla morbidezza delle sedute dell'epoca, i lampadari importanti che sottolineano con fermezza, ma senza opprimere, gli ambienti e per dare un tocco di lusso alla tavola, piatti e bicchieri che sapientemente mixano il bianco e nero rifacendosi alle cifra stilistica dei maestri dell'epoca.



Il suggerimento? Giocare col colore, una carta sempre vincente per movimentare con grazia l'abitazione, anche la più rigorosa, rendendola piacevole e personale.