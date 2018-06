Arredo: dieci letti a baldacchino per un sonno da favola Istockphoto 1 di 11 Istockphoto 2 di 11 Istockphoto 3 di 11 Istockphoto 4 di 11 Istockphoto 5 di 11 Istockphoto 6 di 11 Istockphoto 7 di 11 Istockphoto 8 di 11 Istockphoto 9 di 11 Istockphoto 10 di 11 Istockphoto 11 di 11 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Un letto che fa davvero da protagonista nella stanza dedicata al sonno: è quello a baldacchino, un nome che trae origine dalla città di Baghdad, antica Babilonia, ove si realizzavano i drappi in seta di cui il letto era ornato.



Oggi, passati i fasti aristocratici che dal Medio Evo e sino all'inzio del secolo lo avevano visto presente in ogni dimora di lusso che si rispettasse, trova una nuova vitalità nelle abitazioni moderne così come in contesti naturali come le spiagge di località esclusive che lo mettono a disposizione degli ospiti per proggersi dal sole e dagli sguardi indiscreti.



Utilizzato per difendere dal freddo i nobili, le cui stanze dal soffitto altissimo disperdevano il calore dei camini o delle stufe, ha continuato ad essere impiegato per tutelare la privacy degli occupanti, al punto da essere diventato quasi sinonimo di alcova, dalla promiscuità quasi scontata.



Nelle case moderne, il letto ornato da stoffe leggere diventa elemento di arredo; contribuisce a decorare la stanza, ma è perfetto in estate anche per evitare le fastidiose punture degli insetti senza dover ricorrere a fornelletti chimici o spray da spruzzare sulla pelle.



Facile da allestire, si presta facilmente a rapide variazioni sul tema: un tulle rosa per chi ama l'effetto bomboniera, oppure drappi di lino grezzo a ricordare case coloniali o di latitudini lontane; piacciono i letti in legno naturale, ma anche sbiancato, e non sfigura il letto che diventa "a baldacchino" semplicemente appendendo tende leggere a soffitto per un effetto ancor più impalpabile.