La figura della donna-mamma ieri e oggi

07:00 - Il ruolo della donna-mamma è quello che purtroppo si è evoluto più lentamente nel tempo, snobbando le innovazioni sociali, non per volontà delle donne ma per la resistenza di forti tradizioni e preconcetti radicati nella mentalità della comunità.

In passato la condizione della mamma era privilegiata rispetto a quella di donna: un entourage familiare sosteneva la neomamma con consigli e aiuti pratici; un aiuto concreto che però toglieva alla mamma la possibilità di vivere la propria maternità secondo il proprio sentire. In ogni caso, le donne lavoratrici erano pochissime rispetto a quelle che si dedicavano interamente alla famiglia.



Oggi molte mamme si ritrovano sole, ma aiutate sempre più spesso dai compagni e dal web. La condizione lavorativo-professionale di entrambi i genitori, spesso porta al trasferimento in città in cui non è possibile contare sull’aiuto di nonni e zii, ma a causa del caro vita il lavoro di entrambi i genitori è divenuto indispensabile e anche i mariti più maschilisti accettano di occuparsi della casa e dei figli pur di sopravvivere economicamente.



La società continua ancora a ostacolare la conciliazione tra maternità e lavoro, ma grazie appunto alla collaborazione e all’interscambiabilità dei ruoli tra genitori, sempre più donne riescono a svolgere entrambe le mansioni. Questo dimostra quanto la donna-mamma abbia, rispetto al passato, la stessa considerazione dell’uomo tra le mura domestiche. La strada è ancora molto lunga, ma tra ieri e oggi il ruolo della donna-mamma ha assunto sempre più importanza nella società attuale. Pare che le donne-mamme ce la stiano facendo, o almeno la direzione è quella giusta.