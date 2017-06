Questioni di luna: scegli la fase giusta per stare bene

CRESCENTE O CALANTE? – Le fasi lunari descrivono il diverso aspetto con cui il nostro satellite si mostra verso la Terra e la parte che viene illuminata dal Sole: il loro ciclo dipende dal moto della Luna intorno alla Terra e al Sole. Sono in tutto quattro e si ripetono ogni 28-29 giorni. Si parte dalla Luna Nuova (Novilunio), ovvero il momento in cui il nostro satellite non è visibile perché si trova tra la Terra e il Sole e non risulta quindi illuminato. Nei giorni immediatamente successivi, il satellite comincia a riflettere la luce solare e a mostrare una superficie sempre più ampia: è la seconda fase, quella della Luna Crescente. Dopo circa due settimane si arriva alla massima illuminazione: siamo alla Luna Piena (Plenilunio). A questo punto la porzione illuminata comincia a decrescere (Luna Calante) fino ad arrivare a una nuova fase di Novilunio. Per gli osservatori che si trovano nell’emisfero boreale, come noi europei, la luna è crescente quando la parte illuminata del disco è a destra, e calante quando è visibile la parte sinistra: come dice il proverbio, “Gobba a ponente luna crescente, gobba a levante luna calante”. Per un osservatore posto nell’emisfero australe sarà il contrario. Troppo complicato ricordarselo? Niente paura: le fasi lunari sono indicate con chiarezza nella maggior parte dei comuni calendari.



MAREE, FLUIDI E ORGANISMO – L’azione della luna è fondamentale nel movimento delle maree: la sua azione gravitazionale causa lo spostamento delle masse d’acqua nei mari e negli oceani e determina spostamenti anche importanti nei livelli delle masse liquide. Un effetto simile avviene, naturalmente su scala più ridotta, anche nel nostro organismo, visto che è composto nel 60% da liquidi. Per questo motivo il periodo della luna calante è particolarmente indicato per seguire i regimi alimentari disintossicanti, depurativi e drenanti. Al contrario durante la lune crescente fino al plenilunio, i liquidi tendono ad accumularsi maggiormente nell’organismo.



QUESTIONI DI PESO – La luna crescente favorisce l’inizio dei regimi ipocalorici, per smaltire un po’ di peso in eccesso. Qualche attenzione in più va osservata al momento del plenilunio, quando l’appetito diventa maggiore e così pure la tendenza a ingrassare: meglio mangiare un po’ meno e bere di più. Al contrario, quando la luna è calante la tendenza a ingrassare è un po’ minore e ci si può concedere qualche peccatuccio di gola con minori conseguenze.



IN CAMERA DA LETTO – La luna agisce anche sul nostro desiderio sessuale e sulla fertilità di coppia. La luna crescente si accompagna a una progressiva crescita del desiderio sessuale, che raggiunge il suo massimo nel plenilunio, al quale si accompagna un abbassamento della capacità di controllo, ragion per cui si tende a concedersi con maggiore facilità. In più, le coppie che hanno difficoltà a concepire per “infertilità inspiegata” possono trarre beneficio dal fare l’amore durante i periodi di luna crescente. I Maya, ad esempio, erano convinti che proprio questo fosse il momento ideale per il concepimento.



UMORE ED ENERGIA – La lune crescente è il momento in cui siamo più energici, attivi e ricettivi, anche dal punto di vista sessuale, mentre la fase calante ci spinge verso atteggiamenti più riflessivi e introspettivi. Attenzione però: in questa fase è più facile anche sentirsi tristi e depressi. Il novilunio, al contrario, è un giorno di ottimismo e anche, curiosamente, di poco appetito. Nella fase di plenilunio, le persone più sensibili sono più esposte a instabilità emotiva e a sbalzi di umore, e possono verificarsi momenti di aggressività e perfino di sonnambulismo.



COSA FARE CON LA LUNA CRESCENTE – Questa fase è caratterizzata dall’accumulo di energia: è il momento ideale per fare progetti, iniziare nuove attività, socializzare, iniziare una terapia, tagliare i capelli se si desidera rinforzarli e vederli crescere più rapidamente, e in cui si tende a ingrassare. Tra le curiosità legate a questa fase lunare ricordiamo che con la luna crescente nascono più bambini e che la biancheria, a parità di detersivo utilizzato, si lava peggio che durante la luna calante.



COSA FARE CON LA LUNA CALANTE – E’ una fase di consolidamento, dopo il picco di energia del plenilunio e di rilascio di energia all’interno di sé. Un’energia che deve essere incanalata con attenzione, per evitare che di trasformi in irrequietezza e senso di frustrazione. E’ il momento giusto per rompere una relazione d’affari, per dipingere o laccare perché i colori si asciugano meglio, per lavare e sciacquare. E’ anche il momento giusto per tagliare i capelli se si desidera un’acconciatura che duri a lungo, per depilarsi (i peli cresceranno meno velocemente e saranno meno ispidi) e per effettuare la pulizia della pelle.