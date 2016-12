07:00 - Dedicare ogni giorno una decina di minuti per lo stretching è un'abitudine sana in grado di contrastare gli effetti prodotti da posture sbagliate e lunghe ore al computer. Più che un programma specifico allenati a ascoltare in profondità tutte le aree del tuo corpo e fai in modo di percepire la tensione di ogni muscolo. Il segreto ? Evita l'effetto molleggio e agisci con lentezza.

Aumentare l'elasticità del corpo è fondamentale soprattutto per chi lavora in ufficio o trascorre lunghe ore al computer o in piedi. Esistono diversi tipi di stretching. Gli esercizi che possiamo attuare senza difficoltà anche a casa di solito prevedono una posizione da mantenere per un tempo tra i venti e i trenta secondi: nella fase di pre-allungamento si assume la postura, inspirando prima dell'azione e espirando durante il movimento. Per un effetto benefico è necessario muoversi in maniera lenta e fluida. Assumere la postura con lentezza è essenziale: inizialmente si mantiene per dieci secondi, poi si porta il muscolo all'allungamento massimo rimanendo nella posizione per una ventina di secondi. Ascolta il tuo corpo, senti i muscoli che si allungano per poi rilassarsi in una profonda ondata di benessere che invaderà l'intero organismo.



Lo stretching del buon giorno inizia fra le lenzuola: sai che il semplice gesto di stiracchiarsi ha un effetto benefico? Incrocia gambe e braccia poi distendile il più possibile, sollevando leggermente il bacino per poi appoggiare di nuovo le anche sul materasso e sentire ogni muscolo che si allunga. A pancia in giù inarca la schiena come un gatto, poi cerca di allungare le mani in avanti portando contemporaneamente i glutei verso i talloni: soprattutto chi soffre di mal di schiena trarrà notevole beneficio da questa semplice pratica da attuare ogni giorno.



Ora siediti a gambe incrociate e porta le braccia verso l'alto: senti ogni braccio che si allunga, poi piega dolcemente il collo e porta il mento verso lo sterno, rimanendo in questa posizione per qualche secondo. Mantenendo la posizione di partenza, muovi il collo: gira la testa prima a sinistra, poi a destra. Rovescia la testa all'indietro, infine ruota lentamente prima da destra a sinistra poi in senso opposto: questo semplice movimento dona sollievo a chi soffre di cervicale e contratture se fatto con molta dolcezza e senza forzare eventuale contratture. Rispettare sempre i limiti del proprio corpo è essenziale. Ricorda che il dolore è un semaforo che invita a fermarti.



Con la mano sinistra appoggiata appena sotto il gomito, porta il braccio destro verso sinistra; ripeti lo stesso esercizio invertendo le braccia, poi appoggia la mano destra sopra il gomito sinistro spingendolo dolcemente verso la schiena e fai la stessa cosa con la mano sinistra sul braccio destro. È ora di alzarsi! In piedi, porta avanti le braccia fino a sfiorare, se riesci, il pavimento: giorno dopo giorno ti accorgerai di quanto aumenta la tua elasticità. Riuscire ad appoggiare il palmo della mano sul pavimento sarà una soddisfazione. Mettiti davanti a una parete o un armadio a una distanza di un braccio circa, siediti sui talloni e prova a appoggiare le mani il più in alto possibile: nello stesso tempo cerca di spingere le scapole verso le natiche, un movimento prezioso per il benessere della schiena.



Ti trovi davanti a una porta? In piedi, dando le spalle alla porta, porta le mani indietro verso i due stipiti. Torna alla posizione di partenza, in piedi, e divarica le gambe: con le braccia scendi verso terra e sposta il palmo delle mani in avanti: sentirai una piacevole tensione e i muscoli di gambe e braccia che lentamente si sciolgono. Poi con le gambe divaricate e la schiena eretta piega il tronco in modo che la mano destra sfiori la gamba destra e viceversa.



Infine, posizionati davanti al muro con una gamba avanti e l'altra indietro, con il tallone che tocca terra, poi cambia gamba. Ricorda che tentare di estendere il muscolo deve avvenire in modo progressivo e dolce, completamente rilassato, per questo è bene evitare la tendenza a molleggiare con forza e in modo rigido. Respirare in maniera profonda e costante ti aiuterà a compiere i movimenti corretti sviluppando un ascolto profondo del corpo: un buon giorno che parte dal risveglio muscolare e arriva alla mente permette di aumentare la vitalità e affrontare con più elasticità anche gli ostacoli della vita.