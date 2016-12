I cibi per fare il pieno di energia

GRINTA AL MATTINO – Disciolto in un bicchiere di acqua tiepida, il magnesio combatte la spossatezza e i cali d'umore. Inoltre, può aiutare chi soffre di mal di testa e dolori cervicali, aiuta a riequilibrare il sonno, stimola l'attività muscolare e metabolica. Per colazione prepara un centrifugato di frutta e verdura, un concentrato di vitamine e sali minerali.



FOGLIA VERDE – Grazie al contenuto di acido folico, i vegetali a foglia verde costituiscono una riserva di buon umore con effetti benefici per il cuore e la circolazione. Sì a spinaci, indivia e bieta, ma anche carciofi e asparagi, ricchi di folati. Per un piatto nutriente e ricco di antiossidanti prova a condirli con erbe aromatiche, un filo d'olio d'oliva e limone fresco.



SNACK GOLOSO – Dolciumi industriali, caramelle e bibite gassate contengono alte quantità di zucchero, che determina un picco di energia seguito da un brusco calo. Quando hai voglia di dolce prova a sostituirle con un'alternativa nutriente: frutta secca, cioccolato nero, semi, yogurt. Puoi preparare le barrette snack anche a casa, in padella, utilizzando ingredienti freschi e di qualità.



CUCINA NATURALE – Abbassa il consumo di pane e pasta preparati con farine raffinate. Ingredienti come riso, cous cous, farina di farro e miglio, o avena placano la fame a lungo e contribuiscono al senso di sazietà. Sperimenta ricette diverse all'insegna della semplicità, facili da digerire e utili per stare in forma. Taglia tante verdure a dadini e aggiungi una spolverata di curcuma, dalle proprietà antiage e disintossicanti.



IDRATAZIONE – Frutta e verdura hanno un alto contenuto di acqua, vitamine e sali minerali. Sfrutta i vegetali di stagione per un pasto stuzzicante capace di darti energia. Avocado e mandorle, ricchi di Omega Tre, sono perfetti nell'insalata verde, insieme a fette d'arancia, finocchio, olive. Scopri gli ingredienti del Mediterraneo, come pesce azzurro e bottarga, erbe amare, olio d'oliva artigianale. L'acqua aiuta a disintossicare e combatte la stanchezza.



CONDIMENTI – Ridurre la quantità di condimento aiuta a tagliare le calorie e stare in forma. Abbassa il consumo di burro, margarina e latticini. Punta su olio di oliva extravergine a crudo, limone fresco, erbe aromatiche e spezie. Per l'insalata prepara un emulsione in un bicchiere, versa e mescola a lungo: ti aiuterà a usare meno olio. Pepe, cannella e curcuma svegliano il metabolismo e hanno proprietà detox.