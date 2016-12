I rimedi naturali per affrontare il cambio di stagione

CURA I CAPELLI - Ciocche di capelli che rimangono su vestiti e fra i denti della spazzola? È del tutto normale: secondo gli studi è possibile perdere fino a cento capelli al giorno e il problema si acutizza con l'arrivo dell'autunno. Scegli un integratore in grado di ricostituire il capello migliorandone forza e lucentezza: uno o due cicli ti aiuteranno a combattere la caduta e ritrovare una chioma splendente. Se hai iniziato le attività sportive all'azione degli integratori puoi associare poi uno shampoo per uso frequente, che ti consentirà di lavare i capelli in modo meno aggressivo.



POTENZIA LE DIFESE - Per aumentare le difese del sistema immunitario scegli echinacea e rosa canina. L'echinacea, le cui proprietà sono state sfruttate fin dai primi anni del Novecento, risulta particolarmente efficace contro malanni di stagione e infezioni: è possibile utilizzarla come ingrediente per il tè, ma anche sotto forma di estratto secco e tintura madre. Con l'inverno torna la stagione delle arance, ricche di vitamine e sali minerali importanti per il benessere quotidiano. Per variare la colazione rispetto al solito caffè o tè sfrutta i benefici della frutta: via libera a spremute miste di agrumi, frullati e centrifugati a base di sedano, dal potere depurativo, carota e kiwi, un concentrato di vitamina C.



ADDIO STANCHEZZA - Problemi di stanchezza? La diminuzione della quantità di luce può influire negativamente sul bioritmo. Attiva il metabolismo con una passeggiata, a fine giornata o prima di andare al lavoro: se non hai tempo approfitta della pausa pranzo per uscire all'aria aperta. In questo periodo le temperature che scendono stimolano l'appetito. È facile avvertire più fame, ma l'importante è scegliere i cibi giusti. Appaga la voglia di dolce con miele, cioccolato amaro e frutta secca: noci, nocciole e mandorle sono ricche di magnesio, importante contro i cali di energia e il buon umore. Sì a zuppe calde, banane, verdure da sperimentare con tante nuove ricette per stuzzicare il bisogno di comfort food e attivare la tua energia.



UMORE AL MASSIMO - Rodiola e griffonia contrastano la depressione stagionale, migliorando l'umore. Inoltre, la griffonia, acquistabile in compresse presso erboristerie e negozi di prodotti naturali, combatte i problemi di fame nervosa e costituisce un aiuto contro l'insonnia. Per favorire il rilassamento psicofisico cura la tua concentrazione mentale: nuoto, meditazione, jogging, ballo o il tuo sport preferito ti aiuteranno a scaricare energie e tensioni. A fine giornata sperimenta l'azione degli oli essenziali: bastano alcune gocce di bergamotto, menta, lavanda, arancio dolce in un diffusore per ritrovare una piacevole sensazione di benessere grazie ai principi dell'aromaterapia.