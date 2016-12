Dimagrire con le zuppe

Poche calorie e il calore di un piatto nutriente che sa di casa, ecco il segreto della zuppa , che ci riporta all'infanzia con dolcezza e diventa un'alleata di bellezza. In questi giorni le temperature sono in calo e la fame si fa sentire. Sfrutta le verdure di stagione per ritrovare la leggerezza e coccolarti: i consigli per la cucina naturale dell'autunno.

INGREDIENTI ANTICHI – Noto anche come rapa tedesca, il topinambur, patata americana o carciofo di Gerusalemme, ha un sapore dolce ed è perfetto nella crema di verdura. Questo tubero di colore biancastro o viola è molto resistente, per questo è stato uno degli ingredienti più utilizzati nella cucina contadina. Sai che aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo e abbassare il livello degli zuccheri? Ricco di vitamina A e B, favorisce la cicatrizzazione dei tessuti e il lavoro del fegato. Insieme a fagioli, semi, lenticchie e farro renderà gustosa la zuppa della sera, da sfruttare anche per la pausa pranzo.



EFFETTO DOLCEZZA – La consistenza cremosa della vellutata rende questa preparazione un vero piacere per il palato. In genere, le creme risultano simpatiche anche ai più piccoli. Lava e taglia le verdure a pezzi, metti a bollire e ricorda di aggiungere poca acqua: in un secondo momento ti basterà utilizzare un frullatore a immersone. Utilizzando una pentola a pressione potrai abbreviare i tempi di cottura, con un vantaggio sul tempo e sulle vitamine.



SPERIMENTA – Con l'autunno tornano sui banchi del mercato cavoli, cavolfiore e broccoli. Preziosi per il contenuto di sali minerali e vitamine, i cavoli hanno un effetto depurativo e aiutano la rigenerazione dei tessuti. Dai dati di uno studio effettuato presso il National Cancer Institute di Bethesda, nel Maryland, emerge che questi vegetali contrastano l'azione dei radicali liberi e abbassano il livello di zuccheri nel sangue. Abbina il cavolfiore alle patate e prepara una dolce vellutata da arricchire con una spolverata di spezie.



SAPORI FORTI – Curcuma, pepe, noce moscata e peperoncino aiutano a disintossicare l'organismo, scaldano e possiedono un effetto antietà. Aggiungere il tocco colorato delle spezie darà un aroma speciale alla vellutata. Ami i contrasti? Gioca con l'effetto freddo caldo abbinando alla crema vegetale un formaggio fresco: una ricetta semplice e deliziosa per una serata di freddo. Sì alle erbe aromatiche da tenere sul davanzale. Basilico e rosmarino sono perfetti nelle creme a base di patate e zucca.



AUTUNNO COLORATO – Le erbe amare come cicoria, rucola e radicchio hanno importanti proprietà disintossicanti: sfruttale per aiutare il lavoro del fegato e depurare la pelle. La regina dell'autunno è la zucca, gustosa nella minestra ma anche in forno, da cuocere con un rametto di rosmarino. Grazie al sapore dolce e alle proprietà depurative, sarà il comfort food capace di saziare la fame intensa tipica di questo periodo. Cosa ne dici di preparare un brodo vegetale a base di cipolla e porro? Diffuso nella cucina dell'Europa del Nord, è un concentrato di proprietà benefiche in grado di drenare, depurare e rafforzare le difese immunitarie.