Trasformati in una It Girl (ovvero in ragazza di tendenza)

Acconciature e colori per essere una donna di tendenza , interpretando le nuove mode imposte dai grandi personaggi del momento, come Sienna Miller e Kristen Stewart: ovvero, come trasformarsi in una "It girl”. "Vocabolo di gran voga, super cliccato dalle donne di oggi, capace di rendere cool, trendy o fashion, qualunque cosa: un vestito, capelli, un accessorio o un look in generale. Qualcuno divertendosi diceva e consigliava a tutti di essere "it" per non sentirsi out: ecco come.

I SEGRETI PER ESSERE "IT" - Ma come essere delle vere e proprio it girl senza essere una Vip o una donna di spettacolo? A questo risponde Monica Marchetti, Ambassador L'Oreal: “Nei saloni a tal proposito sono nati i “look bar”, un vero e proprio raccoglitore di look che prendono ispirazione dalle celebrities più acclamate del momento per dare la possibilità al parrucchiere di fare una proposta “it” o “megatop”, e consentire a sua volta a tutte le consumatrici la possibilità di poter indossare un look da vera star”.



“L'ispirazione del 2015 sono i Summer Festival, veri e propri laboratori di tendenze” - continua Domenico Picariello, Educator L'Oréal Professonnel Lazio - “il posto in cui chiunque esprime se stesso e in cui mostrano i loro look non solo le it girl ma anche gli it boy. Coachella negli USA e Glastonbury nel Regno Unito rappresentano l'emblema di queste forme di aggregazione. L'idea è quella di vestire un “modus vivendi” tipico degli anni 70 “un po' figli dei fiori” e, perché no, addirittura bohemienne. Il look di ognuno di loro per forza di cose è sempre portabilissimo, mai iper definito e sempre vissuto. I capelli sono scomposti, destrutturati, fintamente disordinati un po' “out of bed” per una bellezza naturale e mai finta o super costruita”. In parole povere, "shag".



SEMPLICEMENTE SHAG, COME KRISTEN STEWART – Nasce dunque in questo modo lo stile “Shag” (disordinato-vissuto) con frange piene anni 80, lunghezze sempre in movimento con onde glamour, morbide e quasi sempre un po' “beach”; trecce spettinate che spesso incorniciano i volti, cosi come volumi XXL. I tagli soddisfano un po' tutte le esigenze: per le amanti del corto lo stile PixieWet, nato negli anni 30 con Chanel e rivisitato nel corso dei decenni fino ad arrivare alla “Madonna” degli anni 80, che ad esempio Kristen Stewart indossa con eleganza e splendore. Capello corto con i laterali dominati da un effetto bagnato strong, che “Extremesplash”, vale a dire gel a tenuta flessibile, effetto bagnato ed ultra brillante, e Showershine, ossia spray ad estrema lucentezza, garantiscono in modo eccellente.



IL LOB DI SIENNA MILLER - Il lob (long bob) è fonte di ispirazione, osservando personaggi come Sienna Miller che indossa insieme a un biondo caldo che si fonde a una base moka brillante e “extra natural”. I colori spaziano e presentano infinite sfaccettature, ma il comune denominatore è racchiuso in una nuova super tendenza. E' il "grown-out-blonde” che vede dei biondi ghiaccio su lunghezze e punte che contrastano un colore più scuro in radice, il tutto senza creare dei forti contrasti, ma sempre in fusione. In questo modo si creano sfumature "naturali-supersoft". Qualcuno vede in questa tendenza il nuovissimo concetto del bronde, fusione di brown e blonde, quindi marroni caldi o freddi in radice che si intersecano su lunghezze più chiare fino a dei veri e propri biondi caldi o icy che hanno letteralmente invaso le passerelle di quest'anno.



A cura della redazione "Bella più di prima"