Tofu, elisir “green” di giovinezza e amico del cuore

LE PROPRIETA' - Grazie alla sua azione curativa e protettiva su ossa, stomaco, circolazione e sistema immunitario, il tofu, da sempre molto diffuso in Oriente, è entrato ormai in moltissime case italiane. E' considerato un vero e proprio elisir di giovinezza: grazie al suo contenuto di proteine vegetali e ai suoi flavonoidi, che proteggono il cuore e combattono l'azione dei radicali liberi. Secondo alcune ricerche aiuterebbe anche a prevenire i tumori ormonodipendenti, ossia quelli che interessano seno e prostata. E' ottimo anche per ridurre il consumo di proteine animali e per chi ha il colesterolo alto.



LA RICETTA: MILLEFOGLIE DI TOFU MARINATO AL PESTO CON ZUCCHINE ED ERBETTE (gentilmente offerta da Il Margutta RistorArte) - Tagliare a fette sottili 500 grammi di tofu. Preparare un pesto leggero e usarlo per marinare le fette, insieme ad una spolverata di paprika piccante, sale e pepe. Tagliare a dadini 400 grammi di zucchine, saltarle in padella, pulire 50 grammi di valeriana, 3 mazzi di basilico e uno di prezzemolo, tagliare una carota a bastoncini. A parte preparare un guacamole leggero. Alternare le fette di tofu alle verdure e servire su un letto di insalatine miste. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Preparare una caprese alternando il tofu tagliato a fettine con sfoglie di zucchine ricavate tagliandole con un pelapatate nel senso della lunghezza. Condire il tutto con un filo d'olio, erbe aromatiche, sale e pepe.