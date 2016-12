Marcella: chiamarsi Bella, che fatica!

È Bella di nome e di fatto. Per temperamento sanguigno e potenza vocale è una delle donne più amate della musica italiana . Nel 1972, giovanissima, ha commosso il pubblico di Sanremo con le sue " Montagne verdi ” e con il celebre amico coniglio dal muso nero. Ha interpretato successi come "Io domani”, "Nessuno mai”, "Senza un briciolo di testa” e "Uomo bastardo", e ora sta per tornare con un nuovo album firmato dallo straordinario fratello Gianni. Come avrete indubbiamente capito già dai primissimi indizi, stiamo parlando della sempre splendida Marcella .

Poche sanno che negli anni '70 è stata soprannominata “cespuglio” per la sua capigliatura. E che Mina, durante i primi anni della loro amicizia, l'ha ribattezzata “negro”. Insomma, oltre la voce incredibile e l'inconfondibile accento, i capelli di Marcella sono da sempre uno dei suoi elementi più contraddistintivi.



Ecco allora i consigli della nostra redazione per tutte le donne che vogliono domare le loro chiome ribelli e ispirarsi allo stile mediterraneo ed elegante di Marcella.



Con il Plopping sei bella come Marcella - Ideale per definire il riccio e combattere l'effetto crespo, è tornato in voga un metodo di asciugatura naturalissimo. Si chiama plopping e vi permetterà di avere una chioma definita e voluminosa. Tutto questo con un semplicissimo asciugamano, senza usare phon o ferro caldo. Ecco come fare.



1) Effettuate un normale lavaggio, evitando di appesantire i capelli con il balsamo. Poche lo sanno, ma il

balsano è assolutamente sconsigliato per chi vuole ottenere ricci voluminosi e sfrontati.

2) Applicate sui capelli ancora bagnati una mousse o una crema che aiuti a definire i ricci. Massaggiate energicamente.

3) A questo punto procedete avvolgendo la chioma con un asciugamano. Arrotolate i lati a destra e a sinistra richiudendoli con un nodo dietro la nuca.

4) Lasciate in posa per circa 3 ore, sino ad ottenere un'asciugatura naturale e completa.

5) Assicuratevi che tutte le ciocche siano completamente asciutte.

6) Srotolate l'asciugamano e terminate la piega con un diffusore.



A cura della redazione "Bella più di prima”

