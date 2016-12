Make up impeccabile? E’ una questione di pelle

Sandra, che è anche titolare del Centro Estetico Anna di Gorla Minore (Varese) ci spiega che la mossa vincente parte da una buona preparazione della pelle.



REGOLA NUMERO 1 – Care amiche, fondamentale è la detersione del volto. Ma mi raccomando, che non sia troppo aggressiva! Bisogna sempre rispettare il film idrolipidico dell'epidermide. Vi starete chiedendo come. Semplice, basta scegliere un buon detergente, magari facendoci dalla nostra estetista di fiducia). Ci sono in commercio moltissimi prodotti, in latte, gel, mousse e tonico, che eliminano perfettamente le impurità del viso e il trucco residuo. Inoltre l'effetto dell'acqua fredda sul volto (specie al mattino) svolge un'azione tonificante e astringente. In fondo, il buongiorno si vede dal mattino, no?



REGOLA NUMERO 2- Fondamentale per un trucco che resista alle otto interminabile ore d'ufficio è idratare la pelle. E poi una pelle idratata rende più vellutato l'effetto del fondotinta che, in caso contrario, metterebbe in fastidioso risalto rughe e rughette. Non smetterò mai di ripeterlo: una buona pelle è la miglior base per un make up a prova di…tutto!



REGOLA NUMERO 3 - Scegliete il fondotinta più idoneo alla vostra pelle. Scoprite com'è la vostra pelle, coccolatela, prendetevi cura di lei affidandovi ad esperti del settore. In commercio ne troverete di tutti i tipi: fondotinta lifting, wet & dry, camuflage, in crema, liquido, ecc. Insomma, ce n'è per tutte, e non fatene una questione di età. Icone di bellezza come la nostra Sophia Loren sono la prova di come si possa essere splendide a qualsiasi primavera, no? Ricordatevi comunque che il fondotinta non deve coprire ma abbellire, uniformare l'incarnato e per fare questo è necessario scegliere bene il colore.



DULCIS IN FUNDO – Fissate il vostro make up con un velo di cipria incolore. Ricordatevi: quando vi guardate allo specchio prima di uscire di casa il nostro must di bellezza deve essere sembrare naturali. Ho detto sembrare, quindi il trucco ci deve essere ma non si deve vedere!



A cura della redazione "Bella più di prima"



