Aperitivo post ufficio? Ecco il make up perfetto!

POCHE COSE – Non portatevi dietro tutta la postazione toilette di casa! Per un trucco perfetto vi basteranno un primer in polvere o una cipria naturale, un gloss colorato, un fard e una spazzola per capelli. Se utilizzate ombretti non dimenticatevi di mettere nella vostra pochette un pennellino.



VIA AL TRUCCO – 1) Opacizzate il viso e neutralizzate i segni della giornata con cipria o primer in polvere. Attenzione: il primer va tamponato sul viso con l'apposita spugnetta. Evitate movimenti marcati o sfregamenti.

2) Procedete con un velo di fard.

3) Ultimate il vostro “make up dell'ultima ora” con un po' di gloss per le labbra. Il suggerimento è di applicarlo nel centro del labbro inferiore, per poi distribuirlo. Non esagerate però: il cosmetico tende a sbavare. In fatto di colori, solo una parola: osate! Un gloss colorato renderà maggiormente sotto le luci glamour dei locali.

4) Per quanto riguarda l'occhio, invece, correggete eventuali sbavature ma evitate di metterci troppo mano. Eventualmente aiutatevi con un pennello per ombretto per togliere dalla palpebra eventuali residui antiestetici.



DETTO FATTO - A questo punto, una spazzolata ai capelli e siete pronte per la vostra serata e, ovviamente, belle più di prima



A cura della redazione "Bella più di prima"



Guarda tutti i video del programma