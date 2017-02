Il cioccolato , oltre a essere la golosità per eccellenza, ha molte proprietà cosmetiche , in particolare, quando lo si applica sulla pelle, si ottiene un effetto idratante, tonificante e nutriente. Dopo essere stato utilizzato per massaggi capaci di inebriare tutti i cinque sensi, l’ultima novità è il make up al cioccolato, realizzato e presentato al pubblico in occasione dell’edizione numero 38 del Sigep , il Salone mondiale del dolciario artigianale appena concluso alla Fiera di Rimini.

Sotto le abili mani della make-up artist Camilla Cantini, sono stati creati e presentati al pubblico alcuni trucchi realizzati con l’impiego di ingredienti dolciari “grezzi”, non lavorati, come il cacao, gli zuccherini, il miele, le pepite di cioccolato. In questo modo l’eyeliner viene realizzato con il miele e il cioccolato, e applicato sul viso su una base di prodotti cosmetici. Il contouring del volto è affidato invece alle sfumature del cacao in polvere. Persino le labbra diventano splendide in tutta dolcezza, grazie a un trucco a base di zuccherini, cacao puro e gloss.



I prodotti utilizzati per il make-up al cioccolato non sono solo belli da vedere: fanno anche bene alla pelle. In particolare il cioccolato si può utilizzare per preparare delle maschere nutrienti, mentre chi ha desiderio di una maggiore azione emolliente può sfruttare le proprietà del miele. Tra le virtù cosmetiche del cioccolato è nota la sua capacità di combattere il rilassamento cutaneo e la perdita di tono della pelle, anche grazie al suo contenuto di caffeina, che lo rende indicato anche per combattere le smagliature e gli inestetismi della cellulite.