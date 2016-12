Il parmigiano ti fa bella

Il Parmigiano Reggiano e il Pecorino Romano sono due formaggi protagonisti della cucina italiana. Grazie al loro sapore intenso e genuino e alle loro proprietà nutrizionali sono tra i più buoni e i più apprezzati in tutto il mondo. Scopriamo come gustarli in abbinamento alla salsiccia.

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – Di mucca il Parmigiano Reggiano e di pecora il Pecorino Romano, sono prodotti esclusivamente con tecniche tradizionali, con il massimo rispetto degli ingredienti e delle norme igieniche da disciplinari, entrambi godono della Denominazione d'Origine Protetta, che delimita anche le zone di produzione: Emilia Romagna per il Parmigiano Reggiano; Sardegna, Lazio e Toscana per il Pecorino Romano.



LE PROPRIETA' - Dal punto di vista nutrizionale, centro grammi di Parmigiano Reggiano forniscono 392 calorie, con il 25,84% di grassi, il 3,21% di carboidrati, il 35,76% di proteine e il 29,15% di acqua. Per la stessa quantità il Pecorino, invece, procura 387 calorie, con il 26,95% di grassi, il 3,62% di carboidrati, il 31,9% di proteine e il 30,90% di acqua. La differenza è minima, ma si sottolinea una leggera prevalenza di contenuto proteico e minori grassi per il primo.



LA RICETTA: RIGATONI ALLA ZOZZONA (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) Iniziate con il bollire 400 grammi di rigatoni. Nel frattempo prendete una padella, mettete un cucchiaio d'olio e iniziate a cuocere 2 pezzi di salsiccia. Appena colorita sfumare con mezzo bicchiere di vino e poi aggiungere la pasta. Infine versate mezzo bicchiere di passata di pomodoro, in modo da renderla più invitante e gustosa. LA RICETTA PASSO PER PASSO.



IL CONSIGLIO VELOCE - Provate ad assaggiare il pecorino su una fetta di pane, abbinandolo a miele e salvia. Per il parmigiano, invece, accostatelo a del prosciutto crudo o a della bresaola, e non dimenticate un filo di olio extravergine d'oliva.