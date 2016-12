Con la carne di agnello fai il pieno di proteine

L'INGREDIENTE DELLA BELLEZZA – Per agnello si intende un esemplare di non oltre 12 mesi, di pecora o di ariete. L'alimento, ricco di proteine ad alto valore biologico e di vitamine del gruppo B, ha un gusto molto gradevole, ma decisamente intenso. La sua carne può essere classificata tra quelle magre, se mediamente sgrassato, quindi è ottima per chi vuole mangiare con gusto ma con un occhio di riguardo per la linea.



LE PROPRIETA' - I lipidi contenuti nell'agnello sono a prevalenza satura, ma presenti in modeste quantità. Sono invece assenti carboidrati e fibre. Tra i sali minerali spiccano i contenuti di ferro e di potassio; tra le vitamine, oltre a quelle già citate del gruppo B, è molto presente la niacina (vit. PP).



LA RICETTA: ABBACCHIO ALLA CACCIATORA (gentilmente offerta da Aldelio di Osteria Pucci - Roma) - Scaldare un filo di olio in una padella con uno spicchio d'aglio e aggiungere 600 grammi di abbacchio spezzettato e insaporito con olio, sale e pepe, Togliere l'aglio dorato e iniziare la cottura della carne a fiamma abbastanza viva. Aggiungere due pugni di olive nere e un ramo di rosmarino, quindi aggiungere mezzo bicchiere di aceto bianco e abbassare la fiamma. Girare l'abbacchio finché il fondo di olio e aceto si sarà ristretto. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - La ricetta più semplice per cucinare l'agnello è in padella: occorre solamente qualche rametto di rosmarino, un bicchiere di vino, uno spicchio d'aglio, sale, pepe, olio e naturalmente l'agnello. E' consigliabile tagliare la carne in pezzetti molto piccoli, così da facilitarne la cottura.