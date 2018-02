Partner ideale: “secchione” batte “macho”

L’educazione è vincente – Al bar, in discoteca o al ristorante un uomo maleducato rimane tale anche se bello e tenebroso. Un compagno educato, invece, fa sempre la sua bella figura. Pochi sproloqui, nessuna parolaccia, anche litigare con chi non perde la calma è più semplice.



Da lui c’è tutto da imparare – Le persone istruite hanno un fascino unico. Lo conferma il successo che sta avendo il presentatore Alberto Angela, considerato come un nuovo sex symbol. Avete domande sulla storia, sull’ortografia di una parola o non vi ricordate la provincia di un paese? Non dovete fare altro che chiedere al vostro compagno.



Non sperpera lo stipendio in shopping e palestra- Non è una regola fissa, ma di solito il tipo “secchione” è parsimonioso e non spende tutti i suoi soldi in vestiti e trattamenti per la cura del corpo. Presentarsi in ordine e avere cura del proprio corpo è un fatto positivo, ma sapere che il vostro fidanzato preferisce acquistare un libro piuttosto che un vestito o una crema corpo è una sollevazione.



Nessun imbarazzo con i genitori – Pranzi rimandati e cene cancellate per non subire la predica dei genitori addio. Finalmente avremo un fidanzato ben voluto da tutti, che potremmo portare con noi ovunque e senza imbarazzo. Se le cugine non moriranno dall’invidia, per la bellezza del nostro lui pazienza. Eviteremo di litigare con entrambi se scopriamo brutte intenzioni.



Per lui siamo uniche - Il motivo è difficile da spiegare, ma avere un partner più “bruttino di noi” crea spesso una forma di sudditanza. Ecco perché in futuro verremmo sempre guardate con occhi innamorati. Dalla paura che potremmo sfuggirgli, poi, ci riempirà di regali e avrà per noi solo parole dolci.



Sicurezza economica - Di solito gli “intelligentoni” hanno una buona occupazione. Motivo per il quale, invece di innamorarci di uomini belloni che si raffazzonano in decine di mestieri per sbarcare il lunario, ogni tanto dovremmo essere un po’ veniali e pensare al futuro della famiglia.



Nessun tradimento – Non possiamo metterci la mano sul fuoco, ma se scegliamo un bravo ragazzo confidiamo sul fatto che non ci tradirà. Tranquille, perciò, se decide di uscire con gli amici. Le libere uscite fanno bene a entrambi e stimolano la vita di coppia.



Per una famiglia felice – Quello che conta è essere innamorati. Avere una relazione stabile, che ci faccia stare bene e in salute, e fondamentale prima e dopo il matrimonio. Un padre intelligente e premuroso potrà aiutare i bambini nei compiti e permetterci di dedicare un po' di tempo a noi stesse. Ora, non resta che uscire e andare a caccia del vostro secchione ideale.