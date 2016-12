Dieci cose da fare per superare una crisi di coppia

1 FACCIA A FACCIA – Per uscire dalla crisi avete bisogno di poterne parlare, ecco perché un dialogo autentico e sincero aiuta a confrontarsi e trasformare i problemi in un'occasione di crescita. Sedetevi insieme e cercate un momento di tranquillità.



2 ESCI DAL TABÙ – Uscire allo scoperto ti imbarazza? Scegli le persone giuste con cui condividere la tua storia. Confrontarsi con un esperto aiuterà a trovare nuovi punti di vista e soluzioni: ogni crisi contiene una scommessa al cambiamento.



3 ACCETTA – Individua insieme a lui le vostre difficoltà e… accettale. Solo quando siamo capaci di far posto alle nostre difficoltà possiamo trovare la forza per capirle e andare oltre.



4 DIVERTITI – Sai che ridere costituisce una straordinaria opportunità per la coppia? Trovare momenti per voi in cui guardarvi negli occhi e sorridervi è un allenamento per la felicità e aumenta le emozioni positive.



5 CAMBIA LA ROUTINE – Sei multitasking, corri tutto il giorno, ti impegni al massimo sul lavoro e in famiglia: stop! Il senso del dovere nuoce al desiderio. Crea occasioni per ridere insieme a lui, provare nuove esperienze, sentire il brivido dell'avventura.



6 LAVORA SU DI TE – Riparti dalla tua vita sessuale. Da quanto non pensi realmente al tuo piacere? Regalati un ciclo di massaggi o un abbonamento alle terme: aiuterà la circolazione e l'umore. Prendersi cura di sé è un momento di profonda intimità.



7 NO AL DISTACCO – Nei momenti di crisi è facile farsi prendere dal risentimento e diventare più sensibili alle critiche. Cerca di ritrovare nel partner il volto dell'amante e dell'amico complice. Un atteggiamento freddo rischia di allontanarvi ancora di più.



8 GIOCA CON LA DOLCEZZA – Non si tratta non si tratta di chiamare mille volte al giorno ma di farlo con il cuore. Basta un messaggio, un biglietto infilato in tasca, un sorriso o un bacio prima di iniziare la giornata: dimostra il tuo affetto.



9 PELLE E PANCIA – Siamo sempre più lontani dall'istinto ancestrale e dalle emozioni primitive. Ritrova il contatto di pelle. Secondo gli esperti dormire nudi aiuta la complicità: un ottimo motivo per tornare a coccolarsi prima della buona notte.



10 QUESTIONE DI ONESTÀ – Guarda onestamente in te stessa: affrontare i propri problemi, tabù, imbarazzi e desideri è il primo passo per trovare un nuovo equilibrio. Sii onesta, prima di tutto con te stessa. Accetta di parlare di te con il partner a cuore aperto, sarà l'inizio di una nuova vita.