Calo del desiderio? Tutte le strategie amiche del sesso

BENESSERE NATURALE – Piangi senza alcun motivo e il sesso è l'ultima cosa a cui pensi? Farmaci come la pillola anticoncezionale possono essere correlati al calo del desiderio. Esprimi i tuoi dubbi con una persona di fiducia e valuta un'alternativa. Sul web esistono molti gruppi di discussione e forum in cui scambiarsi opinioni: condividere la propria esperienza aiuta a uscire dall'isolamento.



STOP ALLA ROUTINE – Che cosa fai con lui? Dopo il primo periodo, legato alla fase di conoscenza e innamoramento, la relazione si stabilizza. Sappiamo le abitudini nostre e dell'altro, gli orari della giornata, gli impegni reciproci e questo porta a un radicamento sempre più forte. Sfrutta il tempo libero per fare quello che veramente accende la tua passione e coinvolgi il tuo lui.



SPAZIO SOLO PER VOI – Passare tempo libero insieme al partner qualche volta è una conquista: trasformalo in abitudine. Quanto utilizziamo tutte le serate o la domenica per pulire il rischio è che nel rapporto crescano senso del dovere e routine a discapito del divertimento spontaneo e gioioso. Passare tempo insieme e fare esperienze nuove con il partner aiuta a crescere e aggiunge complicità, un ingrediente fondamentale per la vita di coppia.



I TUOI NEMICI – Funzione riproduttiva e non solo: oggi appare sempre più importante riflettere sul valore psicologico e sociale del desiderio sessuale femminile. In famiglia ci sono problemi? Di qualsiasi natura siano impara a parlare con il partner di ciò che vi sta a cuore. Preoccupazioni e stress rischiano di creare distanza. Trova momenti per sederti con lui, riposati, scegli uno sport nuovo. Avere una vita attiva e passare tempo all'aperto stimola il sistema immunitario e le endorfine, favorendo il contatto con emozioni legate al piacere.



QUALITÀ DELLA VITA – Focalizza i motivi alla base del tuo stress: il segreto non è combattere l'ansia bensì capire quali sono le sue origini. Riposati: secondo gli esperti il peggioramento della qualità del sonno influisce negativamente sul sesso e può peggiorare la sindrome pre-mestruale, alterando il ciclo. Accendi la tua passione con ciò che porta entusiasmo alla giornata e dimentica il perfezionismo. Il primo passo per superare il calo del desiderio è abbassare le aspettative e riappropriarci delle nostre emozioni profonde.