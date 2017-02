15 febbraio 2017 07:00 Alexis Giannotti e l’uomo Omogene: un mondo in continua trasformazione Il giovane fashion designer ci conduce alla scoperta di un uomo dallo stile contemporaneo tra arte, pittura, strada, musica e viaggi

Dalla genialità, dal talento creativo e dall’eclettismo dello stilista Alexis Giannotti nasce il marchio Omogene, affermazione artistica di uno stile di vita, radicato nel passato e, al contempo, proiettato nel futuro. Classe 1986, Alexis Giannotti, fashion designer giovanissimo, nel 2015 è stato finalista al Pitti Who’s On Next. L’anno successivo il suo brand è stato scelto per The Latest Fashion Buzz, progetto realizzato da Pitti Immagine, in collaborazione con L’Uomo Vogue e GQ Italia, per promuovere nuovi brand ambasciatori di un concetto innovativo di menswear. A giugno 2016, in occasione di Milano Moda Uomo, è stato invitato a partecipare a Men’s Hub, piattaforma ideata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, di concerto con Vogue Talents, a sostegno dei marchi emergenti.

Giannotti realizza una sapiente unione tra l'arte e la scienza, l'artigianalità e l'avanguardia tecnologica. La sua moda è trasformazione, ricerca, contaminazione. La sua personale interpretazione del menswear si ispira ai dettagli della vita quotidiana. Abiti dal design contemporaneo, realizzati attraverso una scelta accurata dei tessuti, concepiti come strumento per trasmettere sentimenti e stati d'animo, ma anche per esprimere un punto di vista sul mondo e sulla società. Materiali diversi spesso mescolati tra di loro: seta, cotone, tessuti tecnici, lana cotta e talvolta addirittura nylon, laminati, spalmature gommate. Le sue collezioni, attraverso una lente poetica e romantica, mirano ad abbattere le barriere tra formale e casual, sovvertendo gli antichi stereotipi del mondo della moda. E poi un'attenzione particolare per i tagli: linee curve ed organiche, forme fluide, in movimento e funzionali. Lo stile Omogene (www.omogene.com) è un punto di osservazione sul mondo, su ciò che accade nelle nostre città, sulle strade, tra la gente.



Alexis, le tue origini e la tua famiglia hanno contribuito alla tua formazione artistica?

Sono di origini italo-russo-finlandesi, ma sono nato e cresciuto nel Principato di Monaco. Mi piace definirmi eclettico e sognatore. Il mio nome mi è stato dato in memoria del mio bisnonno, Alexis Alixette, artista Durtalese, il più giovane vincitore del Gran Premio di Pittura di Roma. Così, quasi per diritto di nascita, sono entrato in contatto con la parte artistica della mia famiglia.



Qual è stato il tuo percorso formativo, umano e professionale, prima di dedicarti alla moda?

È difficile riassumere il mio percorso formativo perché ho sempre lasciato fluire le emozioni, dando ampio spazio a stili diversi. Per arricchire la mia personalità, ho cercato di coltivare tutte le mie passioni, come ad esempio la fotografia, che per me rappresenta uno strumento di racconto, oppure la grafica, che ha sempre esercitato su di me un particolare fascino.

Ho imparato il senso dello stile e della strada, l’«essere se stessi» e il «rappresentare se stessi» tramite i capi che indossi. Il mondo underground mi ha condotto ad esplorare altri territori, come la musica alternativa in tutte le sue varietà – dai Nirvana ai Gang Starr – e l ’Arte Moderna.

Per quanto riguarda il mio ciclo di studi, ho frequentato il liceo classico in Francia, successivamente mi sono trasferito a Firenze per studiare architettura ed infine mi sono laureato in Marketing & Comunicazione presso il Polimoda.



Quando sei stato conquistato dal mondo del fashion ed hai capito che saresti diventato un designer?

Credo che il mio percorso come fashion designer sia iniziato nel momento in cui la mia voglia di comprare vestiti è stata superata dal desiderio di crearne. Volevo qualcosa di diverso da quanto già presente sul mercato. Mi è sembrata la via più giusta per esprimere i miei sentimenti e il mio punto di vista sulla società. Da piccolo pensavo di seguire le orme del mio bisnonno, Alexis Axilette, che all’inizio del secolo scorso è stato un artista. Poi mi sono reso conto di non essere attratto dalla pittura come strumento creativo, ma piuttosto da una disciplina come il disegno industriale, in quanto più complesso e globale nel suo impatto. Alla fine ho coltivato la mia passione per la moda attraverso forme e tagli, mettendo a frutto il mio background nel disegno industriale e nella fotografia. Avevo bisogno di questo processo per creare e ideare un capo.



Quando nasce il brand Omogene? Quali sono state le tappe più significative della tua carriera?

Omogene nasce il 17 giugno del 2014.

Non posso parlare ancora di carriera. Mi ricorderò sempre di quando, nel giugno 2015, il grande maestro Nino Cerruti, durante un’intervista a Pitti Uomo, mi disse: “la strada è lunga”.

Le tappe più significative sono quelle quotidiane, quando devi combattere per far sentire la tua voce. Non si vince una guerra, ma tante battaglie.



Omogene che cosa significa?

Omogene è una versione alternativa al comune aggettivo francese “homogène”. Ho eliminato la lettera “H” dal termine originale, riducendo quest’ultimo a 7 lettere, in modo tale che la “G” di Giannotti si trovi perfettamente allo zenith. Il 7 è sempre stato un mio numero magico.