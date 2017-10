A Milano c'è "Beauty Gives Back"

Venerdì 27 e sabato 28 ottobre presso lo Spazio Quintessenza del Magna Pars Event Space in Via Tortona a Milano si terrà Beauty Gives Back, l’ evento aperto al pubblico finalizzato alla raccolta fondi a favore dell'associazione "La forza e il sorriso Onlus".

Versione italiana del progetto Look Good Feel Better nato negli Stati Uniti alla fine degli anni '80, l'associazione è attiva in Italia da dieci anni e si occupa di organizzare laboratori di bellezza gratuiti per donne in trattamento oncologico.

Dall’inizio dell’attività a oggi La forza e il sorriso Onlus ha organizzato oltre 3.500 laboratori di bellezza, coinvolgendo in Italia oltre 13.000 donne per circa 500 volontari.