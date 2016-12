In guardaroba aspettando l’autunno

10:53 - Ben ritrovati amanti dello stile, del gusto e del bello. Avete fatto i compiti quest’estate? Avete sfoggiato mise impeccabili o avete chiuso a chiave il vostro guardaroba lasciandovi coccolare soltanto da costumi e pareo anche a cena?

Le ferie sono ormai un ricordo per molti e il tram, tram giornaliero ricomincia. Purtroppo il tempo non è stato clemente e l’estate ci ha lasciato un amaro in bocca. Tanti costumi, pareo, cappelli, borse acquistati per trasformarci nelle dive hollywoodiane delle spiagge di casa nostra e, invece, il più delle volte ci siamo ritrovati come Toto nel film “Questa è la vita”: jettatore di professione. In realtà l’intento era sempre quello di scongiurare il maltempo e alla fine invece abbiamo abbandonato il ventaglio e acquistato set colorati di ombrelli e anche ombrelloni.



I miei occhi sono stati rapiti da momenti di vita a dir poco surreali: vere scene da film, perché quando sei in vacanza e vai al mare, nessuno rinuncia alla spiaggia. Puoi farlo un giorno, due ma poi ti devi organizzare e così via libera agli ombrelloni per tutta la famiglia con la cerata sopra. Un bel mazzo di carte e cambia la giornata. In quei casi lo stile è andato proprio a farsi benedire e non mi riferisco soltanto all’abbigliamento. Ma, fortunatamente abbiamo vissuto anche qualche bella giornata di sole e così, chi per risparmiare, chi perché scoraggiato dalle previsioni del tempo, ci siamo lanciati nello shopping durante i saldi. Affari d’oro per il nostro guardaroba.



Confesso che la sottoscritta ha optato per gli stessi costumi, pareo e vestitini da mare, mi sono concessa soltanto il lusso di un bel cappello di paglia, talmente grande da risultare ingombrante pure in spiaggia. Ho lasciato le occasioni d’oro dei saldi alle altre. Perché? Perché sarò sincera, la moda estiva di quest’anno mi ha veramente delusa. Non mi ha regalato emozioni e questo non va bene. La moda è una forma d’arte. Lo stile è passione allo stato puro. Una passione interiore, tutta nostra. Un luogo caldo dentro di noi, capace sempre di rasserenarci anche nei momenti di maggior tristezza. Mie care amiche non trascuratevi mai, la moda non perdona!