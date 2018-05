Superman compie 80 anni: un graphic novel ne racconta la nascita

Era il 1938 quando su "Action Comics" compariva per la prima volta la storia di Superman. Oggi, a 80 anni di distanza, esce Joe Shuster di Julian Voloj e Thomas Campi (edito da Bao Publishing, euro 21): un graphic novel che ripercorre la nascita del celebre supereroe e racconta la vera storia della sua creazione. Un fumetto che allo stesso tempo fa conoscere e capire una delle più importanti battaglie per il diritto d'autore .

Gli autori di Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, erano soltanto due ragazzini quando hanno venduto il loro fumetto per 130 dollari all'editore che l'avrebbe reso famoso in tutto il mondo.



Il nuovo libro di Voloj e Campi racconta la storia dei due giovani di Cleveland e della loro battaglia senza superpoteri, durata fino al 1975, per far riconoscere la paternità della loro creatura geniale. Un libro che allo stesso tempo fa capire meglio la storia di un personaggio con il quale siamo cresciuti e che nel 2018 compie 80 anni.



Joe Shuster è disponibile in libreria e in fumetteria dal 3 maggio 2018. Ecco in anteprima su Tgcom24 alcune tavole del graphic novel.