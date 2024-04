La scrittrice Sophie Kinsella rivela: "Ho un cancro al cervello, faccio la chemio"

Il post su Instagram di Sophie Kinsella la ritrae sorridente in uno scatto, accompagnato da un lungo messaggio, in cui spiega anche: "Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo. Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità".

Chi è Sophie Kinsella

L'autrice britannica, il cui vero nome è Madeleine Sophie Wickham, è nata a Londra nel 1969 e si è laureata in economia a Oxford e ha lavorato per breve tempo come giornalista finanziaria prima di dedicarsi alla narrativa. Dopo la pubblicazione con il suo vero nome di alcuni romanzi rosa, ha conquistato il cuore del grande pubblico nel 2000 con "I love shopping", da cui è stato tratto un film che unisce questo libro e il successivo "I Love Shopping a New York" (2002). La serie che racconta le spericolate avventure di Becky Bloomwood (edita in Italia da Mondadori) continua con "I love shopping in bianco" (2003), "I love shopping con mia sorella" (2004), "I love shopping per il baby" (2007), "I love mini shopping" (2010) e "I love shopping a Hollywood" (2014). Oltre alla saga ha pubblicato romanzi tra cui "Sai tenere un segreto?" (2003), "Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi!" (2013), "Dov’è finita Audrey?" (2015) e anche un libro per bambini dal titolo "Io e Fata Mammetta".