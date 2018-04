"La mia cosa preferita sono i mostri", arriva in Italia il graphic novel cult d'esordio di Emil Ferris

Il romanzo grafico d'esordio di Emil Ferris, che negli Stati Uniti ha venduto più di 70mila copie in un anno, arriva in Italia. Dal 12 aprile è possibile trovare in libreria "La mia cosa preferita sono i mostri" edito da BAO publishing (pp. 420, euro 29) . Un thriller psicologico nelle sembianze di un fumetto. L'autrice ha voluto esplorare il genere del giallo e ha realizzato un graphic novel singolare che ha ricevuto apprezzamenti da fumettisti autorevoli come Art Spiegelman, Alison Bechdel e Chris Ware che lo ha definito "assolutamente imperdibile".