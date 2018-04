Femmes Magnifiques, a fumetti le storie di 50 donne che hanno cambiato il mondo

Ci sono donne che lavorano per i diritti civili, per liberare altre donne o per il progresso tecnologico. C'è chi vuole affermarsi nel mondo dell’arte, della musica, della scienza, della politica, della letteratura. Sono donne vere che hanno combattuto o combattono per costruire il proprio futuro: da Hillary Clinton a Peggy Guggenheim, da Michelle Obama a Artemisa Gentileschi. Ora le loro storie, cinquanta in tutto, sono state raccolte in un'antologia a fumetti. Il titolo non poteva che essere "Femmes Magnifiques" (pp. 232, euro 20) ed è il nuovo graphic novel pubblicato da Oscar Ink, la collana Mondadori dedicata al mondo dei fumetti.