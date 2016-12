A Sulzano, per il breve momento istituzionale che anticipa l'apertura al pubblico, arrivano il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, e il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni. Ma nel pieno del weekend dei ballottaggi, con il silenzio elettorale che incombe, non c'è spazio per le dichiarazioni politiche. L'unico protagonista è Christo, restio e un po' insofferente a queste formalità, ma acclamato come una rockstar dalla folla.



La scena è però tutta per la gente comune. Pochi resistono alla tentazione di farsi un selfie. I più coraggiosi si tolgono le scarpe e si incamminano sul lungo telo giallo dalia a piedi nudi, come consigliato dall'artista. Qualcuno, nel timore di finire in acqua, procede rigorosamente al centro dell’opera senza concedersi deviazioni. La maggior parte ammette lo stupore davanti a quella strana sensazione di leggerezza che si ha, passo dopo passo, fluttuando sulle acque.



Una festa riuscita, ma che qualcuno ha tentato di rovinare con un sabotaggio lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo. Un gesto dimostrativo contro la famiglia Beretta, proprietaria dell'isola di San Paolo, uno dei punti chiave dell'opera di Christo, che provoca qualche ritardo ai convogli. A metà mattinata, però, la situazione torna alla normalità. "The Floating Piers" è visitabile fino al 3 luglio 24 ore su 24, condizioni meteo permettendo. L'accesso all'opera è gratuito, ma non si accettano prenotazioni e ciò alimenta il timore, che nelle prime ore del pomeriggio inizia a concretizzarsi, di infinite code. Le previsioni parlano di 500mila persone attese, ma le stime potrebbero presto essere riviste al rialzo.