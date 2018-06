A Milano un'estate straordinaria sulle terrazze e tra le guglie del Duomo

Per tutti i giorni di luglio e agosto le terrazze saranno visitabili fino alle 20 (l'ultima salita è prevista alle 19:10). Resterà invariato il costo dei biglietti (a partire da € 13,00 / 7,00 per la salita in ascensore e da € 9,00 / € 4,50 per la salita a piedi) e per l’occasione, anche la Biglietteria 1 – Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a) resterà aperta fino alle ore 19.



Ma l’estate del Duomo non finisce qui. Anche nei mesi estivi sarà possibile partecipare ad alcune visite straordinarie al tramonto, passeggiando pietra dopo pietra accanto a quelle vertiginose pareti di marmo che si sono legate per realizzare la grandiosa opera del Duomo, eterno simbolo di fede e di storia, impronta indelebile nel cuore di tutti e segno di grazia e di possenza ineguagliabile.



Resta inoltre un "must to do" la partenza fissa del weekend: il #DuomoTour in lingua italiana e inglese. Un’ora e mezza per conoscere l’intero complesso monumentale del Duomo di Milano, tra storia, arte e prospettive mozzafiato, che lasceranno ricordi unici e indelebili di grande ispirazione. Inoltre per i bambini under 12 una piccola sorpresa! Partecipando ad una delle visite guidate, riceverete un omaggio speciale in ricordo dell’esperienza di visita al Complesso Monumentale del Duomo di Milano. Da qui nasce il calendario di itinerari ufficiali costantemente aggiornato in base alla richiesta, prenotabili online tramite il sito del Duomo di Milano, scrivendo alla mail: visite@duomomilano.it o telefonando il sabato e la domenica al numero +39 0272023375.