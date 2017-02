Teramo, una megafrana spazza via Ponzano di Civitella del Tronto: 98 persone senza più una casa

Teramo, megafrana su Ponzano di Civitella del Tronto 1 di 21 Italy Photo Press Italy Photo Press Teramo, megafrana su Ponzano di Civitella del Tronto Nella giornata del 22 febbraio sono stati 25 gli interventi nella zona di Ponzano di Civitella del Tronto (Teramo) effettuati dai vigili del fuoco. Tutta l'area è stata colpita da una megafrana che ha costretto all'evacuazione 98 persone, rimaste senza casa. 2 di 21 Italy Photo Press Italy Photo Press Teramo, megafrana su Ponzano di Civitella del Tronto Nella giornata del 22 febbraio sono stati 25 gli interventi nella zona di Ponzano di Civitella del Tronto (Teramo) effettuati dai vigili del fuoco. "Sembra un sisma" - "Si tratta di una paleofrana - aveva dichiarato giorni fa il geologo Paolo Marsan della Protezione civile nazionale - che si muove con grande velocità e che al momento non è arrestabile". Le abitazioni posizionate sul fronte del cedimento stanno piano piano subendo a vista d'occhio i danni simili a quelli di un terremoto.



Un grosso muro di contenimento alla base del paesino viene costantemente monitorato e una rete di sensori applicata al terreno sta registrando quotidianamente il movimento della frana. Non c'è certezza sul futuro delle abitazioni, molte delle quali sono destinate a crollare. In zona si comincia parlare di delocalizzazione ma il sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro, insiste negli appelli allo Stato affinché si intervenga presto per assistere la popolazione con i sostegni economici.