Telemarketing, approvato il decreto sul nuovo Registro delle Opposizioni

Il regolamentoIn base alle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.178, sono cambiate le regole in materia di disciplina relativa al Registro Pubblico delle Opposizioni, secondo quanto disposto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2017 (legge 4 agosto 2017, n. 124). Al cittadino, quindi, non sarà solo possibile vietare le telefonate a casa, ma anche gli invii effettuati tramite posta cartacea e fax.