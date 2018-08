Sassari, imbarcazione affonda: due persone morte

Un'imbarcazione è affondata nelle acque antistanti il litorale di Lu Bagnu (Castelsardo), sul litorale sassarese in Sardegna . Due persone hanno perso la vita: si tratta di un 69enne e di un 70enne, entrambi di Sassari, che erano usciti a pesca il giorno precedente. Il primo cadavere è stato recuperato sugli scogli, il secondo è stata scoperto all'interno della cabina, semiaffondata, della piccola barca, che si trova molto vicino alla riva.

La causa dell'incidente resta un mistero. Ad avvisare la capitaneria di porto di Porto Torres sono stati i bagnanti di un vicino villaggio turistico che hanno avvistato la prua dello scafo semiaffondato. Sul posto è intervenuta la guardia costiera, che ha trovato il primo cadavere sugli scogli poco lontano dalla nave. Il successivo intervento di una motovedetta e dei sommozzatori ha permesso di recuperare del secondo corpo.



Le indagini sul caso, coordinate dalla procura di Sassari, vedono coinvolti anche i carabinieri di Castelsardo. Ancora da verificare la dinamica dell'incidente: la barca sarà ispezionata per capire se vi è una falla e se ci sia stato una collisione con uno scoglio. Il naufragio è avvenuto in un tratto di costa roccioso, ma in condizioni di mare calmo.