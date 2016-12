Safety check di Facebook per errore a italiani dopo la strage di Lahore

L'invio è partito per errore verso utenti sparsi in tutto il mondo a causa di un 'bug' all'algoritmo che regola il servizio in base alla geolocalizzazione dei profili Fb. La società creata da Mark Zuckerberg si è poi affrettata a spiegare: "Abbiamo attivato il Safety Check a Lahore dopo l'esplosione. Purtroppo, molte persone non colpite dalla crisi hanno ricevuto una notifica che chiedeva se stessero bene", si legge in un comunicato pubblicato online.



"Questo tipo di bug è in contrasto con le nostre intenzioni - continua la nota del social network -. Abbiamo lavorato rapidamente per risolvere la questione e ci scusiamo con chiunque abbia per errore ha ricevuto la notifica".



Non è la prima volta che il safety check di Facebook finisce al centro di polemiche, anche per presunte disparità di trattamento: in un post diventato poi virale, il blogger libanese Joey Ayoub aveva criticato Fb per non aver inviato alcuna notifica in seguito al duplice attentato kamikaze di Beirut lo scorso novembre.