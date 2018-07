Patente, oltre 6 milioni di italiani hanno ripetuto l'esame almeno una volta

Più basso invece il numero di coloro che devono ripetere la teoria. Sono infatti poco meno di 2 milioni e 900mila. Il numero di coloro bocciati in entrambe le prove è di circa 216mila persone.



Dalla ricerca condotta da Facile.it è emerso che oltre 1,6 milioni di automobilisti hanno ripetuto la prova una sola volta, oltre 4 milioni due volte; poco più di 500mila si sono presentati all'esame per tre volte prima di avere il via libera e 36mila che hanno conquistato la patente dopo più di tre tentativi. Dai dati emerge inoltre che, se a livello complessivo i bocciati almeno una volta all'esame della patente sono il 17,7% del totale, fra gli uomini la percentuale scende al 15%, mentre sale fino all 20,4% fra le donne.



Andando invece a leggere i dati in chiave geografica, gli automobilisti che più spesso sono stati bocciati all'esame di guida risiedono nel Centro Italia, dove ben il 20,8% dei patentati ha dovuto ripresentarsi almeno una volta. A seguire gli automobilisti del Nord Ovest (19,3%) e quelli del Nord Est (16,8%). Infine dalla ricerca di Facile.it emerge che il fattore famiglia conta ai fini del conseguimento della patente. Se tra chi fa parte di una famiglia di due o più membri i bocciati oscillano fra il 16,5% e il 22,6%, solo il 16,6% dei single hanno ripetuto l'esame.