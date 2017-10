Palermo: ecco gli ospedali dello scandalo, tra sporcizia e degrado

Immagini sconvolgenti a Dalla Vostra Parte e che lasciano allibiti visto che, nel XXI secolo, ci sono ancora ospedali che versano in condizioni igieniche medievali. E' il caso di due nosocomi di Palermo: l'Ingrassia e il Civico. L'elenco delle situazioni degradanti all'interno di due edifici che dovrebbero garantire pulizia ed efficienza per i malati è impressionante. Si va dai gatti che passeggiano nella sala medici ai pazienti trasportati in malo modo negli ascensori o, peggio ancora, abbandonati nei corridoi dei reparti. Cani randagi dormono al pronto soccorso, bagni allagati, muri e finestre rotte, formiche che camminano addosso ai pazienti. Alcuni dipendenti, allarmati, così commentano amaramente: "Non interessa a nessuno di noi, qua è peggio del terzo mondo, non si può lavorare così. I Nas dovrebbero chiuderli questi posti, ma nessuno controlla".