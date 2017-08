Operazione "Città sicure", migliaia di agenti di polizia in azione

Migliaia di agenti impegnati in tutta Italia, 50 arresti e 128 persone denunciate per vari reati, con controlli e posti di blocco. E' il bilancio dell'operazione "Città sicure" della polizia di Stato, che si è sviluppata in tre giornate (da lunedì 7 a mercoledì 9 agosto) in 13 città su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, Torino, Padova, Brescia, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Cosenza, Catania e Palermo.

L'operazione ad "alto impatto" è stata coordinata dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine, per contrastare in particolare i furti in casa. In totale sono stati impiegati 1.695 equipaggi, pari a 3.658 poliziotti, sono stati effettuati 1.294 posti di controllo, verificate 12.787 persone.



Delle persone controllate, ha spiegato la polizia in una nota, 50 sono state arrestate (26 per reati contro il patrimonio e le altre per lo più per reati in materia di stupefacenti), nonché denunciate 138 persone di cui 34 per reati predatori.



Sono state utilizzate in tutte le 13 città interessate le moderne tecnologie del sistema Mercurio, montate su oltre 1.000 autovetture della Polizia di Stato adibite al controllo del territorio, che hanno consentito di controllare, nei tre giorni dell'operazione, 55.997 autovetture delle quali 52.556 con sistema automatizzato e 3.441 con sistema manuale.



L'operazione ha avuto "interessanti risultati operativi" grazie alla presenza sul territorio di un consistente numero di pattuglie ed ai capillari e mirati controlli effettuati.