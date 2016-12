Morti in corsia, nuove intercettazioni della coppia: "Troviamo un vecchio indementito per provare il taser"

Intercettazione 1

Taroni: «Dobbiamo trovare qualcuno su cui provare il taser, ci ho pensato tutto il giorno. Sì, bisogna trovare qualcuno su cui provarlo... un vecchio indementito».

Cazzaniga: «…altro che! Come dire, perdonami il paragone: altro che l’omicidio di tuo marito. Questo è un deserto morale che prevederebbe uno sterminio...».



Intercettazione 2

Taroni: «Ti voglio dire una cosa che voglio fare domani».

Cazzaniga: «Non so se riesco…».

T: «Domani vado su dai nonni, no? Così la smette di cag**** la m******».

C: «Ascolta un attimo: se poi lei va su e giù dalle scale, se le fai girare il collo magari si spacca la testa o il femore e poi son c****, ci hai pensato a questa cosa?»

T: «Sì».

C: «Cioè?»

T: «Quello non è un problema mio».

C: «E di chi è il problema?»

T: «Suo».

C: «E chi te li gestisce poi il nonno e la nonna?»

T: «Io! Come dico io e come voglio io».

C: «Va bene».

T: «Eh, scusa, deve finirla di rompere la m******. Le riempio la boccetta del Talofen di Entumin».

C: «Sai che può succedere che casca?»

T: «Sì, ma può anche succedere che non si sveglia più».

C: «Ah beh, non lo so. Lo sai, vero? Ok».

T: «Oh, se casca, amen».

C: «No ma dico, ti assumi la…».

T: «Potrebbe anche morire, eh. Esatto, hai la consapevolezza di quello che stai facendo, va bene, basta».

C: «Ma poi sei sicura di poter gestire come vuoi tu i tuoi nonni? Ne sei certa?»

T: «Il nonno lo faccio interdire il giorno dopo».

C: «Eh sì, ma guarda che l'interdizione un processo lunghissimo».

T: «No, nel senso: il nonno lo rendo innocuo il giorno dopo».

C: «Cosa vuol dire, amore mio? Vorrei sapere come c**** fai!»

T: «Ma niente, è la zia che continua a rompere le balle, anche su i soldi, sulle cose, ormai è diventata una cosa assurda… che cag*******a!»

C: «Sui soldi di chi?» T: «...e continua a dire a mio nonno di andare in banca a guardare i soldi. Tutt’al più sabato cade dalla scala perché lei ne prende 10, però non so che effetto fa il Talofen mischiato con l’Entumin».

C: «Eh c**** è una potenza! L’Entumin stronca!»

T: «Eh vabbè».



Intercettazione 3

Taroni: «No, no: adesso bisogna metterlo in riga, quando siamo lì, bisogna dargli qualcosa che lo stordisca del tutto».

Cazzaniga: «E se puoi casca?»

T: «No, nel senso che gli toglie…».

C: «Che cosa gli toglie?»

T: «Tipo il Rispedal».

C: «Cos’è che gli vuoi togliere?»

T: «Eh, la deve finire di rompere i cog*****, deve fare “sì sì sì”».

C: «Eh sì, e poi, se sta fermo?» T: «L’Haldol».

C: «A dare psicotici, dai».

T: «Eh beh, guarda».

C: «Amore mio, non è da psicotico».

T: «Chi?»

C: «Lui si gioverebbe, se vuoi, al limite… ma no, non si gioverebbe di niente in realtà, lui ha un decadimento cognitivo».

T: «E allora? Di cosa si gioverebbe?»

C: «Nulla, non c'è niente che può fare molto contro il decadimento cognitivo».

T: «Non è vero non si gioverebbe di nulla, secondo me un po' di Rispedal bisognerebbe darglielo, bisogna renderlo innocuo. Ecco, adesso te l'ho detta giusta».



Intercettazione 4

Taroni: «Quando sono down, potrei uccidere veramente. Cioè, devi stare attento… veramente tanto. Perché l'idea dell’Entumin mi è venuta quel giorno che ero veramente…».