Milano, violenza sessuale su un'adolescente: la polizia indaga

Un episodio di violenza sessuale ai danni di un'adolescente si è verificato nel pomeriggio di mercoledì nella zona ovest di Milano. Una ragazzina di meno di 14 anni è stata aggredita, probabilmente in strada, da un uomo che dopo averla palpeggiata è poi fuggito. L'adolescente è stata portata per accertamenti alla clinica Mangiagalli, mentre sul caso sta indagando la Squadra mobile milanese.

Nei giorni scorsi, sempre nel capoluogo lombardo, in via Paolo Sarpi, zona Chinatown, una bambina cinese di 6 anni ha subito delle molestie da un uomo poi scappato. Dopo averla trascinata in un palazzo vicino avrebbe tentato di abusare di lei, ma la piccola si è divincolata provocando la fuga dell'aggressore