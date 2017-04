Meningite, studente contagiato a Milano: vaccino per mille ragazzi

Un ragazzo di 18 anni di un liceo scientifico milanese è stato contagiato da meningococco. Lo ha confermato l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, spiegando che si offrirà "la vaccinazione a tappeto per tutti gli studenti, esattamente come abbiamo fatto negli altri casi che si sono verificati all'interno di istituti scolastici". Si tratta dunque di una vaccinazione agevolata per un migliaio di ragazzi.

La segnalazione del caso del ragazzo era arrivata il 23 aprile, quando è stato visitato al pronto soccorso del Niguarda. "Fortunatamente - ha aggiunto l'assessore - le sue condizioni di salute si sono stabilizzate e da mercoledì scorso è stato trasferito dalla terapia intensiva al reparto Malattie infettive".



Per quanto riguarda i vaccini, "nei prossimi giorni verrà comunicato il programma agevolato che l'Ats di Milano sta organizzando con l'Asst 'Fatebenefratelli-Sacco'. Le vaccinazioni si effettueranno attraverso la quadrivalente che protegge dai tipi A, C, W135 E Y, che sono già previste nel Piano vaccini fino ai 18 anni, ma che in questo caso saranno offerte gratuitamente anche agli studenti che hanno già superato la maggiore età".



Sono 19 in tutto i casi registrati in Lombardia. "La situazione - ha sottolineato Gallera - è ancora in linea con quella degli scorsi anni e non ci troviamo in una situazione di emergenza".