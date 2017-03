Lecce, "è troppo grasso": spedito al centro equino per una radiografia

Una prescrizione medica per una semplice risonanza magnetica si è rivelata un'odissea per un giovane pugliese costretto a essere rimbalzato di struttura in struttura per poi essere "accolto" in un centro equino. Il motivo? Vito, 32 anni, è obeso: pesa 180 chili e in tutta la regione non è stata trovata una struttura adeguata per potergli fare la radiografia prescritta. "Mi hanno risposto che la barella non sopporta il mio peso - dice sconvolto - così mi hanno detto di rivolgermi a una clinica veterinaria".