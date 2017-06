Roma, rogo in deposito auto sprigiona nube nera: tre palazzine evacuate

Ansia tra i cittadini dell'area di via Mattia Battistini a Roma per la nube nera che si è sollevata a causa di un incendio divampato in un deposito auto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco. Sul posto numerose pattuglie della polizia locale per la chiusura delle strade: al momento sono chiuse via Mattia Battistini, via dei Monti di Primavalle e via Lucio Secondo. Le forze dell'ordine sono impegnate nell'evacuazione di tre palazzine.