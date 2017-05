Rogo di Pomezia, la Procura: rilevate tracce di amianto nel capannone

"La Asl ha rilevato la presenza di amianto sul materiale campionato, in particolare sui frammenti di lastre ondulate della copertura interna ed esterna al capannone andato in fiamme per l'incendio della Eco X di Pomezia". Lo ha affermato in una nota il procuratore di Velletri Francesco Prete, rendendo noti i primi risultati nel quadro degli accertamenti sul rogo avvenuto presso l'impianto di stoccaggio rifiuti.