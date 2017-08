Roma, rogo a Portonaccio: chiusa la A24 Ansa 1 di 4 Twitter 2 di 4 Twitter 3 di 4 Twitter 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Trovato un cadavere durante le operazioni di spegnimento del rogo - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato durante le operazioni di spegnimento del vasto rogo. Il corpo era nella vegetazione alle spalle di un distributore di benzina all'altezza dello svincolo di via di Portonaccio. La morte non sarebbe legata all'incendio e il decesso dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Non si esclude che si tratti di un senza fissa dimora. Sono in corso indagini per far luce sulla vicenda.



Rogo di sterpaglie, evacuate 40 case tra Capena e Morlupo - Emergenza incendi anche a nord della Capitale, dove è divampato un rogo di sterpaglie tra i piccoli centri di Capena e Morlupo. Nell'area sono impegnati anche sei elicotteri e un canadair. Il fronte delle fiamme è di circa due chilometri e circa 40 appartamenti di Capena sono stati evacuati. Secondo quanto riporta il quotidiano locale Il Tiburno, una palazzina sarebbe andata in fiamme in via Madonna dei due ponti ed alcuni abitanti della zona sono stati portati in salvo.