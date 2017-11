Roma, fingeva di salvarla da stalker ma la perseguitava: arrestato

Per costringerla a tornare con lui l'ha isolata, tempestata di telefonate minatorie facendole credere che c'era un altro uomo che la perseguitava e infine, dopo essere entrato in casa della vittima e versato acido nei cassetti della biancheria, ha dato fuoco alla serranda del centro estetico della donna alle porte di Roma. L'uomo, un 44enne romano, è stato arrestato per atti persecutori dai carabinieri.