Latina, tentano di salvare bimbi in mare: morto anziano, grave donna

Un 73enne è morto a Terracina, sul litorale della provincia di Latina, e una donna è in gravi condizioni dopo aver tentato di salvare tre bambini in difficoltà in mare. I piccoli, a causa della risacca, non riuscivano a tornare a riva. In mare si sono quindi tuffati tre adulti, che hanno messo in salvo i bambini, ma si sono poi trovati a loro volta in difficoltà. Il 73enne è deceduto, la donna, gravissima, è stata soccorsa in eliambulanza.