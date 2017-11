Giocattoli spioni, Germania e Norvegia accusano: "Possono favorire i pedofili"

In Germania, riporta Il Messaggero, l’organismo che disciplina le telecomunicazioni ha consigliato ai genitori di distruggere ogni giocattolo intelligente perché considerato una “minaccia per l’infanzia”. “Pedofili e molestatori - spiegano - potrebbero facilmente rintracciare la posizione del bambino con la geolocalizzazione".



In Norvegia il ForbrukerRadet, un'organizzazione indipendente che tutela i consumatori, ha denunciato le debolezze di questi dispositivi che permettono di spiare, oltre agli spostamenti fisici, la vita privata dei più piccoli tramite microfoni e telecamere bluetooth.



Anche negli Stati Uniti, la pericolosità dei giocattoli spia è stata ribadita addirittura dall’Fbi che ha evidenziato il possibile utilizzo malevolo. Qui la vita privata dei minori è tutelata dal Children' s Online Privacy Protection Act, che stila i requisiti dei siti dedicati ai più piccoli. Un problema destinato a crescere se consideriamo che, secondo un’analisi britannica, le vendite di giocattoli intelligenti passeranno dai 2,8 miliardi del 2015 a oltre 11,3 miliardi nel 2020.